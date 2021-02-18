О задержании сторонников «украинских неонацистов» сообщила ФСБ России (ВИДЕО)https://racurs.ua/n150620-o-zaderjanii-ukrainskih-neonacistov-soobschila-fsb-rossii-video.htmlРакурс
В Воронеже силовики задержали якобы сторонников «украинской молодежной группы», причастных к «пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств».
Ведомство завело уголовные дела о возбуждении ненависти либо вражды группой лиц на троих местных жителей 18, 19 и 33 лет, информируют в пресс-службе Следственного комитета Воронежской области.
Сообщают, что в январе 2020 года 19-летний молодой человек якобы «создал преступную группу», деятельность которой была направлена на «возбуждение национальной розни».
В апреле того же года он изготовил трафарет с «текстом экстремистского характера», сообщают на сайте.
Вместе с 33-летним участником группы он с помощью трафарета нанес надписи на стены жилых домов в двух районах Воронежа, утверждает следствие.
Еще один участник группы якобы сделал «надпись экстремистского содержания на заборе».
В ФСБ добавили, что у задержанных изъяли символику националистических организаций, холодное оружие и средства связи.