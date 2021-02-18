Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
О задержании «украинских неонацистов» сообщила ФСБ России. Фото: eadaily

О задержании сторонников «украинских неонацистов» сообщила ФСБ России (ВИДЕО)

18 фев 2021, 18:22
999

В Воронеже силовики задержали якобы сторонников «украинской молодежной группы», причастных к «пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств».

Ведомство завело уголовные дела о возбуждении ненависти либо вражды группой лиц на троих местных жителей 18, 19 и 33 лет, информируют в пресс-службе Следственного комитета Воронежской области.

Сообщают, что в январе 2020 года 19-летний молодой человек якобы «создал преступную группу», деятельность которой была направлена на «возбуждение национальной розни».

В апреле того же года он изготовил трафарет с «текстом экстремистского характера», сообщают на сайте.

Вместе с 33-летним участником группы он с помощью трафарета нанес надписи на стены жилых домов в двух районах Воронежа, утверждает следствие.


Еще один участник группы якобы сделал «надпись экстремистского содержания на заборе».

В ФСБ добавили, что у задержанных изъяли символику националистических организаций, холодное оружие и средства связи.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров