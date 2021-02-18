Сайт СБУ упал из-за мощной DdoS-атаки

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Хакеры атаковали сайт СБУ
Сайт СБУ упал из-за мощной DdoS-атакиhttps://racurs.ua/n150619-sayt-sbu-upal-iz-za-moschnoy-ddos-ataki.htmlРакурс
Сайт СБУ ssu.org.ua уже не первый день подвергается мощной DdoS-атаки.
В связи с этим он работает с перебоями. Об этом спикер спецслужбы Артем Дехтяренко сообщил в комментарии изданию «Украинская правда».
По мнению Дегтяренко, эта атака связана с последними действиями СБУ по защите национальных интересов и агрессии России, в том числе и в информационном пространстве.
В спецслужбе заверили, что их специалисты работают над быстрым налаживанием работы сайта, пока что всю информацию спецслужба публикует на своих страницах в соцсетях.
По состоянию на 18.15 сайт СБУ был еще недоступным.
DdoS-атака — это нападение на компьютерную систему путем перенасыщения атакованного оборудования большим количеством внешних запросов с целью сделать интернет-ресурс недоступным пользователям, для которых он был предназначен.
Напомним, СБУ недавно объявила подозрение заместителю министра обороны России Андрею Картаполову в связи с участием россиян в войне на Донбассе.
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