Сайт СБУ упал из-за мощной DdoS-атаки

Хакеры атаковали сайт СБУ

https://racurs.ua/n150619-sayt-sbu-upal-iz-za-moschnoy-ddos-ataki.html

Ракурс

Сайт СБУ ssu.org.ua уже не первый день подвергается мощной DdoS-атаки.

В связи с этим он работает с перебоями. Об этом спикер спецслужбы Артем Дехтяренко сообщил в комментарии изданию «Украинская правда».

По мнению Дегтяренко, эта атака связана с последними действиями СБУ по защите национальных интересов и агрессии России, в том числе и в информационном пространстве.

В спецслужбе заверили, что их специалисты работают над быстрым налаживанием работы сайта, пока что всю информацию спецслужба публикует на своих страницах в соцсетях.

По состоянию на 18.15 сайт СБУ был еще недоступным.

DdoS-атака — это нападение на компьютерную систему путем перенасыщения атакованного оборудования большим количеством внешних запросов с целью сделать интернет-ресурс недоступным пользователям, для которых он был предназначен.

Напомним, СБУ недавно объявила подозрение заместителю министра обороны России Андрею Картаполову в связи с участием россиян в войне на Донбассе.