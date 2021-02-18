Сайт СБУ впав через потужну DdoS-атаку

Хакери атакували сайт СБУ

https://racurs.ua/ua/n150619-sayt-sbu-vpav-cherez-potujnu-ddos-ataku.html

Ракурс

Сайт СБУ ssu.org.ua вже не перший день зазнає потужної DdoS-атаки.

У зв’язку з цим він працює з перебоями. Про це речник спецслужби Артем Дехтяренко повідомив в коментарі виданню «Українська правда».

На думку Дехтяренка, ця атака пов’язана з останніми діями СБУ щодо захисту національних інтересів та агресії Росії, зокрема і в інформаційному просторі.

У спецслужбі запевнили, що їхні фахівці працюють над найшвидшим налагодженням роботи сайту, наразі усю інформацію спецслужба публікує на своїх сторінках у соцмережах.

Станом на 18.15 сайт СБУ був ще недоступним.

DdoS-атака — це напад на комп’ютерну систему шляхом перенасичення атакованого обладнання великою кількістю зовнішніх запитів з метою зробити інтернет-ресурс недоступним користувачам, для яких він був призначений.

Нагадаємо, СБУ нещодавно оголосила підозру заступнику міністра оборони Росії Андрію Картаполову через участь росіян у війні на Донбасі.