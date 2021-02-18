Діагностувати рак вчені навчилися новим способом. Фото: kolomyia.today

https://racurs.ua/ua/n150618-diagnostuvaty-rak-vcheni-navchylysya-novym-sposobom-foto.html

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Діагностувати рак за допомогою «електронного носа» навчилися американські вчені.

Дослідники проводили випробування на хворих на рак простати та товстої кишки, пише Plos One.

В експериментах брали участь 50 добровольців — як пацієнти онкологічних клінік, так і здорові люди. Зразки їх сечі пред’являли тренованим собакам, а також «електронному носу» Nanonose.

Результативність виявилася практично однаковою: обидва інструменти показали точність в 70−76%.

За словами одного з учасників проекту, сам детектор вже «у 200 разів чутливіший за собачий ніс» в плані здібностей помітити найменші концентрації пахучих речовин.

Однак Nanonose гірше вміє інтерпретувати отриманий сигнал.

Собаки не знають хімію — у них в голові не з’являється список молекул. І ви, коли відчуваєте запах кави, не бачите перед собою список назв і концентрацій, ви переживаєте цілісне відчуття. Це відчуття пахучого об'єкта і знаходять собаки, — розповіли дослідники.



Саме тому фокус робіт змістили на вдосконалення штучного інтелекту, який міг би обробляти ці дані.

Нагадаємо, коронавірус собаки можуть визначити за запахом людини навіть точніше за ПЛР-тести.