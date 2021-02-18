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Ракурс
«Винахідливий» зловмисник перевозив кокаїн в іграшках, фото: Офіс генпрокурора

Кокаїн в іграшках возив екс-правоохоронець зі Львова до Києва (ФОТО)

18 лют 2021, 17:32
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Кокаїн з Києва до Львова в особливого великих розмірах з метою подальшого збуту (ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу) перевозив в дитячих іграшках колишній правоохоронець.

Оптові партії наркотиків мешканець Львова відправляв до столиці приватними службами таксі, ховаючи наркотичні засоби в іграшках. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Після чергового епізоду збуту наркотику його затримали, в результаті подальшого санкціонованого обшуку було виявлено:

  • кокаїн вагою близько 1 кг вартістю понад 4 млн грн;
  • електронні ваги;
  • пакети для фасування тощо.

Затриманому повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Слідство триває, встановлюються інші причетні особи.

«Винахідливий» зловмисник перевозив кокаїн в іграшках, фото: Офіс генпрокурора

«Винахідливий» зловмисник перевозив кокаїн в іграшках, фото: Офіс генпрокурора

«Винахідливий» зловмисник перевозив кокаїн в іграшках, фото: Офіс генпрокурора

«Винахідливий» зловмисник перевозив кокаїн в іграшках, фото: Офіс генпрокурора


«Винахідливий» зловмисник перевозив кокаїн в іграшках, фото: Офіс генпрокурора

Нагадаємо, нещодавно у двох мешканок Запорізької області віком 16 та 18 років вилучили наркотики на суму 7 млн грн.

Джерело: Ракурс


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