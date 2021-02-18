Кокаїн в іграшках возив екс-правоохоронець зі Львова до Києва (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n150617-kokayin-v-igrashkah-vozyv-eks-pravoohoronec-zi-lvova-do-kyieva-foto.htmlРакурс
Кокаїн з Києва до Львова в особливого великих розмірах з метою подальшого збуту (ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу) перевозив в дитячих іграшках колишній правоохоронець.
Оптові партії наркотиків мешканець Львова відправляв до столиці приватними службами таксі, ховаючи наркотичні засоби в іграшках. Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Після чергового епізоду збуту наркотику його затримали, в результаті подальшого санкціонованого обшуку було виявлено:
- кокаїн вагою близько 1 кг вартістю понад 4 млн грн;
- електронні ваги;
- пакети для фасування тощо.
Затриманому повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Слідство триває, встановлюються інші причетні особи.
Нагадаємо, нещодавно у двох мешканок Запорізької області віком 16 та 18 років вилучили наркотики на суму 7 млн грн.