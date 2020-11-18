Партію кокаїну на 4 млн дол. знайшли в бананах у порту Одещини. Фото: Офіс генпрокурора

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Партію кокаїну вартістю у кілька мільйонів доларів знайшли правоохоронці у морському порту «Південний».

Наркотичні засоби були в контейнері з бананами, який прибув на судні з Республіки Еквадор. Про це повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що правоохоронці знайшли 20 брикетів наркотику. Загальна вага знайденого складає 20 кг. Вартість такої партії кокаїну на «чорному ринку» складає близько 4 млн дол.

До слова, з початку цього року у морських портах співробітники Державної прикордонної служби України виявили та затримали понад 430 кг кокаїну.

Нагадаємо, у вересні у порту «Південний» знайшли рекордну партію кокаїну вартістю 17 млн дол.