Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Партію кокаїну на 4 млн дол. знайшли в бананах у порту Одещини. Фото: Офіс генпрокурора

Партію кокаїну на 4 млн дол. знайшли в бананах у порту Одещини (ФОТО, ВІДЕО)

18 лис 2020, 12:11
999

Партію кокаїну вартістю у кілька мільйонів доларів знайшли правоохоронці у морському порту «Південний».

Наркотичні засоби були в контейнері з бананами, який прибув на судні з Республіки Еквадор. Про це повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

Повідомляється, що правоохоронці знайшли 20 брикетів наркотику. Загальна вага знайденого складає 20 кг. Вартість такої партії кокаїну на «чорному ринку» складає близько 4 млн дол.

До слова, з початку цього року у морських портах співробітники Державної прикордонної служби України виявили та затримали понад 430 кг кокаїну.

Партію кокаїну на 4 млн дол знайшли в бананах у порту Одещини. Фото: Офіс генпрокурора

Партію кокаїну на 4 млн дол знайшли в бананах у порту Одещини. Фото: Офіс генпрокурора


Нагадаємо, у вересні у порту «Південний» знайшли рекордну партію кокаїну вартістю 17 млн дол.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів