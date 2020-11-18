Реанімували через 45 хвилин після смерті — історія порятунку туриста у США

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Неймовірна історія порятунку сталася у листопаді у США — лікарям вдалося повернути до життя 45-річного туриста Майкла Кнапінскі, котрий заблукав у горах і знепритомнів за низької температури. Його серце зупинилося на 45 хв.

Мандрівник заблукав в національному парку Маунт-Рейнір на минулих вихідних. Його відшукали і транспортували гелікоптером в лікарню Сіетла. По прибуттю до лікарні у нього ще був пульс, але потім серце зупинилося, пише ВВС з посиланням на газету Seattle Times.

Він помер, коли перебував у відділенні невідкладної допомоги, — повідомила лікар Дженель Бадулак.

Медична бригада застосувала реанімаційні дії щодо пацієнта і приєднала його до апарату екстракорпоральної мембранної оксигенації. Він перекачав кров з його тіла в апарат штучного кровообігу, який видаляв вуглекислий газ, а потім повертав кров назад. Приблизно через 45 хв. його серце знову забилося. Через два дні він прийшов до тями.

Він плакав, і родичі плакали, і я майже впевнена, що трохи плакала… Це було дійсно надзвичайно, побачити когось, з ким ми так багато працювали від початку до кінця, щоб він прийшов до тями за таких умов, — сказала медсестра-травматолог Вітні Голен.

Сам турист Кнапінскі розповів, що почав піші прогулянки після подолання серйозної наркозалежності.

Раніше я був дуже нездоровим, хворобливим чоловіком, і тому я зайнявся пішим туризмом, і це змінило мій спосіб життя, — сказав він, додавши, що медичний персонал зробив все можливе, щоб він не пішов з життя.



Роботу лікарів турист назвав грандіозною.