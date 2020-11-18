Реанимировали через 45 минут после смерти — история спасения туриста в США

https://racurs.ua/n146649-reanimirovali-cherez-45-minut-posle-smerti-istoriya-spaseniya-turista-v-ssha-foto-video.html

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Невероятная история спасения произошла в ноябре в США — врачам удалось вернуть к жизни 45-летнего туриста Майкла Кнапински, который заблудился в горах и потерял сознание при низкой температуре. Его сердце остановилось на 45 мин.

Путешественник заблудился в национальном парке Маунт-Рейнир в минувшие выходные. Его нашли и транспортировали вертолетом в больницу Сиэтла. По прибытию в больницу, у него еще был пульс, но потом сердце остановилось, пишет ВВС со ссылкой на газету Seattle Times.

Он умер, когда находился в отделении неотложной помощи, — сообщила врач Дженель Бадулак.

Медицинская бригада применила реанимационные действия и присоединила пациента к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации. Он перекачал кровь из тела в аппарат искусственного кровообращения, который удалял углекислый газ, а затем возвращал кровь обратно. Спустя примерно 45 мин. его сердце снова забилось. Через два дня он пришел в себя.

Он плакал, и родственники плакали, и я почти уверена, что также немного плакала… Это было очень удивительно, увидеть возвращение к сознанию кого-то, с кем мы так много работали от начала до конца, — сказала медсестра- травматолог Уитни Голен.

Сам турист Кнапински рассказал, что начал пешие прогулки после преодоления серьезной наркозависимости.

Раньше я был очень нездоровым, болезненным человеком, и поэтому я занялся пешим туризмом, и это изменило мой образ жизни, — сказал он, добавив, что медицинский персонал сделал все возможное, чтобы он не ушел из жизни.



Работу врачей турист назвал грандиозной.