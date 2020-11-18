Партию кокаина на 4 млн долл. нашли в бананах в порту Одесской области. Фото: Офис генпрокурора

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Партию кокаина стоимостью в несколько миллионов долларов нашли правоохранители в морском порту «Южный».

Наркотические средства были в контейнере с бананами, который прибыл на судне из Республики Эквадор. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Сообщается, что правоохранители нашли 20 брикетов наркотика. Общий вес найденного составляет 20 кг. Стоимость такой партии кокаина на «черном рынке» составляет около 4 млн долл.

К слову, с начала этого года в морских портах сотрудники Государственной пограничной службы Украины обнаружили и задержали более 430 кг кокаина.

Напомним, в сентябре в порту «Южный» нашли рекордную партию кокаина стоимостью 17 млн ​​долл.