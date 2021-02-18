«Находчивый» злоумышленник перевозил кокаин в игрушках, фото: Офис генпрокурора

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Ракурс

Кокаин из Киева во Львов в особо крупных размерах с целью дальнейшего сбыта (ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса) перевозил в детских игрушках бывший правоохранитель.

Оптовые партии наркотиков житель Львова отправлял в столицу частными службами такси, пряча наркотические средства в игрушках. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

После очередного эпизода сбыта наркотика он был задержан, в результате дальнейшего санкционированного обыска было обнаружены:

кокаин весом около 1 кг стоимостью более 4 млн грн;

электронные весы;

пакеты для фасовки и т. п.

Задержанному сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие продолжается, устанавливаются другие причастные лица.

Напомним, недавно у двух жительниц Запорожской области в возрасте 16 и 18 лет изъяли наркотики на сумму 7 млн ​​грн.