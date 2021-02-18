Кокаин в игрушках возил экс-правоохранитель из Львова в Киев (ФОТО)https://racurs.ua/n150617-kokain-v-igrushkah-vozil-eks-pravoohranitel-iz-lvova-v-kiev-foto.htmlРакурс
Кокаин из Киева во Львов в особо крупных размерах с целью дальнейшего сбыта (ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса) перевозил в детских игрушках бывший правоохранитель.
Оптовые партии наркотиков житель Львова отправлял в столицу частными службами такси, пряча наркотические средства в игрушках. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
После очередного эпизода сбыта наркотика он был задержан, в результате дальнейшего санкционированного обыска было обнаружены:
- кокаин весом около 1 кг стоимостью более 4 млн грн;
- электронные весы;
- пакеты для фасовки и т. п.
Задержанному сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Следствие продолжается, устанавливаются другие причастные лица.
Напомним, недавно у двух жительниц Запорожской области в возрасте 16 и 18 лет изъяли наркотики на сумму 7 млн грн.