COVID-отделение заполнилось за несколько часов — новая вспышка коронавируса в Западной Украине

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Новую вспышку коронавируса фиксируют в эти дни в нескольких областях Западной Украины. Больше всего беспокоит эпидемия жителей Прикарпатья и Буковины. Быстрыми темпами растет заболеваемость и на Закарпатье, где вчера обнаружили за день 500 больных COVID-19.

Прикарпатье

В Ивано-Франковской областной клинической больницы уже пятое отделение перепрофилировали для лечения больных COVID-19. За несколько часов все палаты были заполнены больными. Об этом информируют в пресс-службе медицинского учреждения.

Теперь больных COVID-19 лечат в ожоговом, эндокринологическом отделениях, нефрологии, анестезиологии, интенсивной терапии, аллергологии и пульмонологии.

Работаем в большом напряжении и сегодня гораздо больше кислородозависимых. Если раньше это были единичные случаи, то сейчас в каждом из отделений более половины таких пациентов. Кроме того, вирус помолодел, а отсутствие клинических признаков не означает, что в организме нет инфекции. Симптомов никаких, а легкие поражаются. При этом легочная ткань не так быстро восстанавливается, есть риск развития тромбозов, инсультов, инфарктов, — рассказала пульмунолог Галина Смачило.

В регионе пообещали развернуть около 600 дополнительных коек для больных COVID-19 до конца этой недели.

На Прикарпатье — самая тяжелая ситуация среди регионов страны, — так на срочном совещании оценил положение дел с распространением коронавируса в Ивано-Франковской области главный санитарный врач Виктор Ляшко.

17 февраля на Прикарпатье было подтверждено 646 новых случаев коронавируса, а 18 февраля — уже 799. Загруженность некоторых отведенных для лечения COVID-19 медучреждений почти стопроцентная, в других занято более двух третей коек. Растет количество пациентов в реанимации, есть необходимость в дополнительном кислородном обеспечении.

В области планируют открыть мобильный госпиталь на 250 мест на базе Богородчанской больницы, а также определить маршруты госпитализации в больницы соседних областей.

Накануне мэр Львова Андрей Садовый заявил, что город готов принять до 100 больных коронавирусом из Ивано-Франковска.

С 22 февраля на Прикарпатье вводят ограничения для «красного» уровня карантина. В регионе запретят массовые, развлекательные, религиозные мероприятия, не будут работать заведения общественного питания.

Буковина

В Черновицкой области критическая ситуация с распространением коронавируса. Об этом заявил председатель облгосадминистрации. Средний показатель заполняемости инфекционных отделений составляет 50%.

Сейчас в Черновцах коронавирусом болеет 150 учеников, 83 педагога и 14 техработников. На самоизоляции находятся более трех тысяч учеников.

17 февраля в Черновицкой области инфицирование коронавирусом подтвердили более чем у 430 человек. Это рекордное количество случаев с начала года. Более половины инфицированных из Черновцов.

В Черновцах с 19 февраля все школы переходят на дистанционное обучение. Детсады будут работать в обычном режиме.

С 22 февраля Черновицкий национальный университет перейдет на дистанционное обучение. Онлайн-обучение продлится до 8 марта.

В Буковинском медуниверситете на дистанционное обучение перешли 18 февраля. К очным занятиям планируют вернуться после улучшения эпидемической ситуации.