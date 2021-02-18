Олег Татаров, фото: ЮРЛИГА

https://racurs.ua/n150616-tatarova-v-razgar-maydana-yanukovich-nagrajdal-za-ukreplenie-pravoporyadka-smi-dokument.html

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Олег Татаров, действующий заместителя председателя Офиса президента, в разгар революции достоинства получил от тогдашнего президента Виктора Януковича звание «Заслуженный юрист Украины».

Соответствующие документы попали к журналистам программы «Схемы», сообщает «Радіо Свобода».

Отмечается, что звание от Януковича Татаров получил по личному представлению тогдашнего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко — «за внедрение в жизнь решений президента, Верховной Рады и Кабинета Министров, направляя усилия подчиненных работников на усиление борьбы с преступностью и укрепление правопорядка в государстве».

Соответствующее представление Захарченко внес 16 декабря 2013 года, наградили Татарова 22 января 2014 года.

На момент награждения момент Татаров был заместителем руководителя Главного следственного управления МВД и регулярно публично озвучивал обвинения в адрес активистов Евромайдана.

Сам Татаров пока не прокомментировал изданию эту информацию.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак в конце января объяснил, почему Татаров продолжает находиться на должности.