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Олег Татаров, фото: ЮРЛИГА

Татарова в разгар Майдана Янукович награждал за «укрепление правопорядка» — СМИ (ДОКУМЕНТ)

18 фев 2021, 17:03
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Олег Татаров, действующий заместителя председателя Офиса президента, в разгар революции достоинства получил от тогдашнего президента Виктора Януковича звание «Заслуженный юрист Украины».

Соответствующие документы попали к журналистам программы «Схемы», сообщает «Радіо Свобода».

Отмечается, что звание от Януковича Татаров получил по личному представлению тогдашнего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко — «за внедрение в жизнь решений президента, Верховной Рады и Кабинета Министров, направляя усилия подчиненных работников на усиление борьбы с преступностью и укрепление правопорядка в государстве».

Соответствующее представление Захарченко внес 16 декабря 2013 года, наградили Татарова 22 января 2014 года.

Документ относительно Татарова, фото: «Схемы»

Документ относительно Татарова, фото: «Схемы»

На момент награждения момент Татаров был заместителем руководителя Главного следственного управления МВД и регулярно публично озвучивал обвинения в адрес активистов Евромайдана.


Сам Татаров пока не прокомментировал изданию эту информацию.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак в конце января объяснил, почему Татаров продолжает находиться на должности.


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