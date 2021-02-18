Олег Татаров, фото: ЮРЛИГА

https://racurs.ua/ua/n150616-tatarova-v-rozpal-maydanu-yanukovych-nagorodjuvav-za-zmicnennya-pravoporyadku-zmi-dokument.html

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Олег Татаров, чинний заступника голови Офісу президента, у розпал Революції гідності отримав від тодішнього президента Віктора Януковича звання «Заслужений юрист України».

Відповідні документи потрапили до журналістів програми «Схеми», повідомляє «Радіо Свобода».

Зазначається, що звання від Януковича Татаров отримав за особистим поданням тодішнього міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка — «за впровадження в життя рішень президента, Верховної Ради та Кабінету Міністрів, спрямовуючи зусилля підлеглих працівників на посилення боротьби зі злочинністю та зміцнення правопорядку в державі».

Відповідне подання Захарченко вніс 16 грудня 2013 року, нагородили Татарова 22 січня 2014 року.

На момент нагородження момент Татаров був заступником керівника Головного слідчого управління МВС і регулярно публічно озвучував звинувачення на адресу активістів Євромайдану.

Сам Татаров наразі не прокоментував виданню цю інформацію.

Нагадаємо, очільник Офісу президента Андрій Єрмак наприкінці січня пояснив, чому Татаров продовжує перебувати на посаді.