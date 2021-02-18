COVID-відділення заповнилося за кілька годин — новий спалах коронавірусу на Західній Україні

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Новий спалах коронавірусу фіксують у ці дні в кількох областях Західної України. Найбільше дошкуляє епідемія Прикарпаттю і Буковині. Швидкими темпами зростає захворюваність і на Закарпатті, де вчора виявили за день 500 хворих на COVID-19.

Прикарпаття

В Івано-Франківській обласній клінічній лікарні вже п’яте відділення перепрофілювали для лікування хворих на COVID-19. За кілька годин усі палати були заповнені хворими. Про це інформують у прес-службі медичного закладу.

Тепер хворих на COVID-19 лікують в опіковому, ендокринологічному відділеннях, нефрології, анестезіології, інтенсивній терапії, алергології та пульмонології.

Працюємо у великій напрузі й сьогодні набагато більше кисневозалежних. Якщо раніше це були поодинокі випадки, то зараз у кожному з відділень більше половини таких пацієнтів. Крім того, вірус помолодшав, а відсутність клінічних ознак не означає, що в організмі немає інфекції. Симптомів жодних, а легені вражаються. При цьому легенева тканина не так швидко відновлюється, є ризик розвитку тромбозів, інсультів, інфарктів, — розповіла пульмунолог Галина Смачило.

В регіоні пообіцяли розгорнути приблизно 600 додаткових ліжок для хворих на COVID-19 до кінця цього тижня.

На Прикарпатті — найважча ситуація серед регіонів країни, — так на терміновій нараді оцінив стан справ із поширенням коронавірусу в Івано-Франківській області головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

17 лютого на Прикарпатті було підтверджено 646 нових випадків коронавірусу, а 18 лютого — вже 799. Завантаженість деяких відведених для лікування COVID-19 медзакладів майже стовідсоткова, в інших -- понад дві третини. Зростає кількість пацієнтів у реанімаціях, нагальна потреба в додатковому киснезабезпеченні.

В області планують відкрити мобільний шпиталь на 250 місць на базі Богородчанської лікарні, а також визначити маршрути госпіталізації до лікарень сусідніх областей.

Напередодні мер Львова Андрій Садовий заявив, що місто готове прийняти до 100 хворих на коронавірус із Івано-Франківська.

З 22 лютого на Прикарпатті запроваджують обмеження для «червоного» рівня карантину. В регіоні заборонять масові, розважальні, релігійні заходи, не працюватимуть заклади громадського харчування.

Буковина

У Чернівецькій області критична ситуація з поширенням коронавірусу. Про це заявив голова облдержадміністрації. Середній показник заповненості інфекційних відділень складає 50%.

Наразі в Чернівцях коронавірусом хворіє 150 учнів, 83 педагоги та 14 техпрацівників. На самоізоляції перебувають понад три тисячі учнів.

17 лютого у Чернівецькій області інфікування коронавірусом підтвердили у понад 430 людей. Це рекордна кількість виявлених випадків від початку року. Понад половина інфікованих з Чернівців.

У Чернівцях з 19 лютого усі школи переходять на дистанційне навчання. Садочки працюватимуть у звичному режимі.

З 22 лютого Чернівецький національний університет перейде на дистанційне навчання. Про це «Суспільному» сказав ректор ЧНУ Роман Петришин. Онлайн-навчання триватиме до 8 березня.

В Буковинському медуніверситеті на дистанційне навчання перейшли 18 лютого. До очних занять планують повернутися після покращення епідемічної ситуації.