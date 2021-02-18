Диагностировать рак ученые научились новым способом. Фото: kolomyia.today

https://racurs.ua/n150618-diagnostirovat-rak-uchenye-nauchilis-novym-sposobom-foto.html

Ракурс

Диагностировать рак с помощью «электронного носа» научились американские ученые.

Исследователи представили результаты испытаний системы на больных раком простаты и толстой кишки, пишет Plos One.

В экспериментах участвовали 50 добровольцев — как пациенты онкологических клиник, так и здоровые люди. Образцы их мочи предъявляли тренированным собакам, а также «электронному носу» Nanonose.

Результативность оказалась практически одинаковой: оба инструмента показали точность в 70−76%.

По словам одного из участников проекта, сам детектор уже «в 200 раз чувствительнее собачьего носа» в плане способностей заметить самые малые концентрации пахучих веществ.

Однако Nanonose хуже умеет интерпретировать полученный сигнал.

Собаки не знают химию — у них в голове не появляется список молекул. И вы, когда чувствуете запах кофе, не видите перед собой список названий и концентраций, вы переживаете целостное ощущение. Это ощущение пахучего объекта и находят собаки, — рассказали исследователи.



Именно поэтому фокус работ сместили на совершенствование искусственного интеллекта, который мог бы обрабатывать эти данные.

Напомним, коронавирус собаки могут определить по запаху человека даже точнее, чем ПЦР-тесты.