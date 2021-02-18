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Заступнику Шойгу повідомили про підозру за бої проти ЗСУ біля Дебальцево — війна на Донбасі

Бої біля Дебальцево та Іловайська — заступнику Шойгу повідомили про підозру

18 лют 2021, 14:28
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Участь росіян у війні на Донбасі стала причиною оголошення підозри високопосадовцю РФ. СБУ повідомила про підозру заступнику міністра оборони Росії Андрію Картаполову.

Генерал-полковнику Андрію Картаполову, начальнику Головного військово-політичного управління Збройних сил РФ підозра повідомлена за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни);
  • ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством).

В СБУ розповіли, що Картаполов у січні-лютому 2015 року планував і координував діями регулярних військ РФ і бойовиків ДНР-ЛНР біля міста Дебальцево і прилеглих до нього населених пунктів.

Слідчі переконані, що він діяв за попередньою змовою з іншими особами з числа керівництва ЗС РФ.

У серпні 2014 року Картаполов також планував вторгнення російських частин в Україну, зокрема, йдеться про бої біля Іловайська та організацію нападу на ЗСУ під час їх виходу так званим «зеленим коридором».


За вчинення інкримінованих злочинів передбачено максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, що 17 лютого Верховна Рада ухвалила за основу законопроект про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв’язку із здійсненням спеціального досудового розслідування.

Джерело: Ракурс


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