Заступнику Шойгу повідомили про підозру за бої проти ЗСУ біля Дебальцево — війна на Донбасі

https://racurs.ua/ua/n150605-boyi-bilya-debalcevo-ta-ilovayskom-zastupnyku-shoygu-povidomyly-pro-pidozru.html

Ракурс

Участь росіян у війні на Донбасі стала причиною оголошення підозри високопосадовцю РФ. СБУ повідомила про підозру заступнику міністра оборони Росії Андрію Картаполову.

Генерал-полковнику Андрію Картаполову, начальнику Головного військово-політичного управління Збройних сил РФ підозра повідомлена за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни);

ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством).

В СБУ розповіли, що Картаполов у січні-лютому 2015 року планував і координував діями регулярних військ РФ і бойовиків ДНР-ЛНР біля міста Дебальцево і прилеглих до нього населених пунктів.

Слідчі переконані, що він діяв за попередньою змовою з іншими особами з числа керівництва ЗС РФ.

У серпні 2014 року Картаполов також планував вторгнення російських частин в Україну, зокрема, йдеться про бої біля Іловайська та організацію нападу на ЗСУ під час їх виходу так званим «зеленим коридором».

За вчинення інкримінованих злочинів передбачено максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, що 17 лютого Верховна Рада ухвалила за основу законопроект про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв’язку із здійсненням спеціального досудового розслідування.