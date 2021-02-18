«Укрпошта» приурочила випуск марок на честь ЗСУ до 23 лютого, фото — Укрпошта

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«Укрпошта» вирішила випустити марки на честь Збройних сил України до 23 лютого. В Генеральному штабі протестують проти такої дати.

«Укрпошта» запланувала 23 лютого презентувати і погасити марки з колекції «Збройні сили України. Сухопутні війська».

В Генштабі нагадали поштарям, що 23 лютого в Росії, яка веде війну проти України, відзначають день захисника Вітчизни і день військової слави Росії.

Ця дата є неприпустимою для промоції Збройних сил України. Дата презентації цього випуску марок не була погоджена з керівництвом ЗСУ, — заявили в Генштабі.

Військові просять провести перше погашення поштових марок до Дня українського добровольця (14 березня). Цього дня в 2014 році перші 500 бійців-добровольців самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці для формування першого добровольчого батальйону. Свято заснували в 2017 році.

На сайті «Укрпошти» повідомляється, що 23 лютого вона випустить 20 тис. листів колекційних поштових марок на честь українських військових під назвою «Збройні сили України. Сухопутні війська».

Нагадаємо, що з 2014 року Україна не святкує радянсько-російське свято День захисника Вітчизни через окупацію РФ Криму і збройну агресію росіян на Донбасі. В українських військових є своє свято — День захисника України, який відзначається 14 жовтня.