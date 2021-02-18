«Укрпочта» выпустит 23 февраля марки в честь Вооруженных сил, фото — Укрпочта

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«Укрпочта» решила выпустить марки в честь Вооруженных сил Украины к 23 февраля. В Генеральном штабе протестуют против такой даты.

«Укрпочта» запланировала 23 февраля представить и погасить марки из коллекции «Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска».

В Генштабе напомнили почтальонам, что 23 февраля в России, которая ведет войну против Украины, отмечают День защитника Отечества и День воинской славы России.

Эта дата является недопустимой для продвижения Вооруженных сил Украины. Дата презентации этого выпуска марок не была согласована с руководством ВСУ, — заявили в Генштабе.

Военные просят провести первое погашение почтовых марок ко Дню украинского добровольца (14 марта). В этот день в 2014 году первые 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана прибыли на полигон Новые Петровцы для формирования первого добровольческого батальона. Праздник учредили в 2017 году.

На сайте «Укрпочты» сообщается, что 23 февраля она выпустит 20 тыс. листов коллекционных почтовых марок в честь украинских военных под названием «Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска».

Напомним, что с 2014 года Украина не празднует советско-российский праздник День защитника Отечества из-за оккупации Крыма и вооруженной агрессии росиян на Донбассе. У украинских военных есть свой праздник — День защитника Украины, который отмечается 14 октября.