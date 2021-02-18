Рада назначила судью КСУ — кто помог «слугам» голосами

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Ракурс

Судью Конституционного суда Украины 18 февраля в ходе пленарного заседания назначила Верховная Рада. Новым служителем Фемиды стал кандидат, предложенный президентской фракцией «Слуга народа» — Виктор Кичун.

Его кандидатура во время рейтингового голосования заручилась наибольшей поддержком сессионного зала. Впоследствии парламентарии 241 голосами «за» утвердили Кичуна на должность судьи КСУ.

Председательствующий Дмитрий Разумков поставил на открытое рейтинговое голосование, по результатам которого наибольшее количество голосов (237) набрала кандидатура Виктора Кичуна. На голосование был поставлен вопрос о назначении на должность судьи Конституционного суда Кичуна. 241 голосом народные депутаты поддержали его кандидатуру, — говорится в сообщении на сайте Рады.

Напомним, ранее сегодня зампредседателя парламентского комитета по вопросам правовой политики Валерий Божик сообщил об одной вакантной должности судьи КСУ из трех, предусмотренных по квоте от Верховной Рады.

Депутатские фракции и группы выдвинули четыре кандидатуры: