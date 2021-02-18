Рада призначила суддю КСУ — хто допоміг “слугам” голосами

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Ракурс

Суддю Конституційного суду України 18 лютого під час пленарного засідання призначила Верховна Рада. Новим служителем Феміди став кандидат, запропонований президентською фракцією «Слуга народу» — Віктор Кичун.

Його кандидатура під час рейтингового голосування знайшла найбільшу підтримку у сесійній залі. Згодом парламентарі 241 голосами «за» затвердили Кичуна на посаду судді КСУ.

Головуючий Дмитро Разумков поставив на відкрите рейтингове голосування, за результатами якого найбільшу кількість голосів (237) набрала кандидатура Віктора Кичуна. На голосування було поставлено питання про призначення на посаду судді Конституційного суду Віктора Кичуна. 241 голосом народні депутати підтримали кандидатуру, — йдеться у повідомленні на сайті Ради.

Нагадаємо, раніше сьогодні заступник голови парламентського комітету з питань правової політики Валерій Божик повідомив про одну вакантну посаду судді КСУ із трьох, передбачених квотою від Верховної Ради.

Загалом депутатські фракції та групи висунули чотири кандидатури: