Бои под Дебальцево и Иловайском — заместителю Шойгу сообщили о подозрении

https://racurs.ua/n150605-boi-pod-debalcevo-i-ilovayskom-zamestitelu-shoygu-soobschili-o-podozrenii.html

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Участие россиян в войне на Донбассе стало причиной объявления подозрения высокопоставленному чиновнику РФ. Служба безопасности Украины сообщила о подозрении заместителю министру обороны России Андрею Картаполову.

Генерал-полковнику Андрею Картаполову, начальнику Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ подозрение сообщено по таким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны);

ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

В СБУ рассказали, что Картаполов в январе-феврале 2015 года планировал и координировал действия регулярных войск РФ и боевиков ДНР-ЛНР возле города Дебальцево и прилегающих к нему населенных пунктов.

Следователи убеждены, что он действовал по предварительному сговору с другими чинами ВС РФ.

В августе 2014 года Картаполов также планировал вторжение российских частей в Украину, в частности, речь идет о боях у Иловайска и организации нападения на ВСУ во время их выхода по так называемому «зеленому коридору».

За совершение инкриминируемых преступлений предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Напомним, что 17 февраля Верховная Рада приняла за основу законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования отдельных положений в связи с осуществлением специального досудебного расследования.