В большинстве регионов Украины 19 февраля осадки не ожидаются

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Погода в Украине 19 февраля будет без осадков, лишь ночью в Крыму и на Приазовье ожидается снег.

На юге и востоке страны возможны отдельные порывы ветра 15−20 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Кроме того, 9 февраля ночью и утром на акватории Азовского моря ожидается сильный ветер, порывы 25−28 м/c, сильная метель. Высота волн в открытой части моря составит 1,2−2 м.

Температура воздуха ночью составит −20…−25°, днем — −7…−12° мороза (в южных, юго-восточных областях, на Закарпатье и местами на Прикарпатье ночью −11…−18°, днем — −5…+1°).

Погода в Киеве 19 февраля будет без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до −20…−22°, днем — поднимутся до −10…−12°. Ветер южный, 5−10 м/с.

Погода во Львове также будет без осадков. Ночью температура воздуха составит −14…−16°, днем — −1…−3°. Ветер южный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе в течение следующих суток будет без осадков. Ночью градусники покажут −11…−13°, днем — −2…−4°. Ветер южный, 5−10 м/с.

Погода в Днепре будет без осадков. Ночью ожидается температура воздуха −14…−16°, днем — −5…−7°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове также без осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха -16…- 18° ночью и −6…−8° днем. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатье 19 февраля будет без осадков. Ночью температура составит −7…−9°, днем ​​воздух прогреется до +1…+3°. Ветер южный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 19 февраля будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются лишь небольшие возмущения.