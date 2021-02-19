На Правобережжі України 20 лютого очікуються опади

https://racurs.ua/ua/n150673-snig-na-pravoberejji-pogoda-v-ukrayini-na-20-lutogo-karta.html

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Погода в Україні 20 лютого очікується з невеликим снігом на Правобережжі.

На решті території — без істотних опадів. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Температура повітря вночі становитиме −12…−19° (на заході країни — −3…−10°), вдень — -4°…+2° (на заході 0…+5°).

Погода в Києві 20 лютого буде без істотних опадів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до −12…−14°, вдень — піднімуться до −1…−3°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Львові буде зі снігом вночі та без істотних опадів вдень. Вночі температура повітря становитиме −6…−8°, вдень — +1…+3°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі буде без істотних опадів. Вночі термометри покажуть −11…−13°, вдень — +1…+3°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

Погода в Дніпрі також буде без істотних опадів. Вночі очікується температура повітря −14…−16°, вдень — 0…+2°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Харкові наступної доби буде без істотних опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря −14…−16° вночі та −2…−4° вдень. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатті буде зі снігом вночі та без істотних опадів вдень. Вночі температура становитиме −1…−3°, вдень повітря прогріється до +2…+4°. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 20 лютого буде досить неспокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.