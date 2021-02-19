Марсохід Perseverance надіслав нові фото Червоної планети, фото: NASA

https://racurs.ua/ua/n150672-marsohid-perseverance-nadislav-novi-vrajauchi-znimky-chervonoyi-planety-foto.html

Ракурс

Марсохід Perseveranc, котрий нещодавно розпочав свою місію на Червоній планеті, надіслав нові вражаючі знімки Марса.

Фото опубліковані на сторінці марсохода Perseverance у соціальній мережі Твіттер.

Відразу після успішної висадки на Марс 18 лютого Perseverance зробив кілька знімків, наразі марсохід надіслав на Землю вже п’ять фото.

Кожен знімок розповідає історію, — зазначають у NASA.

Так, на одному з цих знімків можна побачити фото вдосконаленого протектора коліс Perseverance. Попередній марсохід Curiosity мав певні проблеми з колесами.

На іншому знімку, який був знятий камерою з борту спускної ступені, можна побачити, як марсохід висить на тросах.

Момент, про який моя команда мріяла роками, тепер став реальністю, — так прокоментовано цей знімок на сторінці марсохода.

Ще один знімок було зроблено орбітальним апаратом. Він показує, як Perseverance з розкритим парашутом спускається на поверхню Марса.

І, звісно, марсохід передав знімок поверхні Червоної планети.

Нагадаємо, Perseverance сів у кратері Єзеро, розташований на північ від екватору Марса.