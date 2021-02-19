Ракурсhttps://racurs.ua/
Марсохід Perseverance надіслав нові фото Червоної планети, фото: NASA
Марсохід Perseverance надіслав нові вражаючі знімки Червоної планети (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n150672-marsohid-perseverance-nadislav-novi-vrajauchi-znimky-chervonoyi-planety-foto.htmlРакурс
Марсохід Perseveranc, котрий нещодавно розпочав свою місію на Червоній планеті, надіслав нові вражаючі знімки Марса.
Фото опубліковані на сторінці марсохода Perseverance у соціальній мережі Твіттер.
Відразу після успішної висадки на Марс 18 лютого Perseverance зробив кілька знімків, наразі марсохід надіслав на Землю вже п’ять фото.
Кожен знімок розповідає історію, — зазначають у NASA.
Так, на одному з цих знімків можна побачити фото вдосконаленого протектора коліс Perseverance. Попередній марсохід Curiosity мав певні проблеми з колесами.
На іншому знімку, який був знятий камерою з борту спускної ступені, можна побачити, як марсохід висить на тросах.
Момент, про який моя команда мріяла роками, тепер став реальністю, — так прокоментовано цей знімок на сторінці марсохода.
Ще один знімок було зроблено орбітальним апаратом. Він показує, як Perseverance з розкритим парашутом спускається на поверхню Марса.
І, звісно, марсохід передав знімок поверхні Червоної планети.
Нагадаємо, Perseverance сів у кратері Єзеро, розташований на північ від екватору Марса.
.