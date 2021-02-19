Віктор Медведчук, фото: Тетяна Зінькович

https://racurs.ua/ua/n150671-sankciyi-proty-medvedchuka-v-opzj-pobouutsya-znyschennya-ukrayinskoyi-demokratiyi.html

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«Опозиційна платформа — За життя» (ОПЗЖ) відреагувала на ухвалене сьогодні, 19 лютого, рішення РНБО про запровадження економічних санкцій проти членів парламентської фракції цієї політсили Віктора Медведчука та Тараса Козака, а також їхніх дружин.

В ОПЗЖ такі дії влади вважають «спланованими репресіями», «позасудовою розправою» над опозиціонерами та кроком до «знищення української демократії». Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сайті ОПЗЖ.

Автори заяви вважають, що в цій ситуації постає «питання життя і смерті української демократії».

Водночас у політсилі обіцяють всіма законними способами «захищати українську демократію та Конституцію». Зокрема, запевняють, що намагатимуться довести до кінця ініційовану ОПЗЖ процедуру імпічменту президента України Володимира Зеленського.

Режим Володимира Зеленського — політичний банкрут, який втратив довіру й підтримку громадян. Не виконавши жодної зі своїх передвиборних обіцянок, заплутавшись у корупції та інтригах свого оточення, Володимир Зеленський почав знищувати українську демократію, — переконані в політсилі.



Масові порушення конституційних прав українських громадян, перетворення державних органів на машину для репресій, позасудові закриття каналів, переслідування політичних опонентів стали останніми аргументами цього слабкого і мстивого режиму, — додають автори заяви.

Нагадаємо, в РНБО також заявили про намір повернути у державну власність пов’язаний із Медведчуком нафтопровід ПрикарпатЗахідТранс.