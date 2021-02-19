Виктор Медведчук, фото: Татьяна Зинькович

https://racurs.ua/n150671-sankcii-protiv-medvedchuka-v-opzj-opasautsya-unichtojeniya-ukrainskoy-demokratii.html

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«Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) отреагировала на принятое сегодня, 19 февраля, решение СНБО о введении экономических санкций против членов парламентской фракции этой политсилы Виктора Медведчука и Тараса Козака, а также их жен.

В ОПЗЖ такие действия властей считают «спланированными репрессиями», «внесудебной расправой» над оппозиционерами и шагом к «уничтожение украинской демократии». Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте ОПЗЖ.

Авторы заявления считают, что в этой ситуации возникает «вопрос жизни и смерти украинской демократии».

В то же время в политсиле обещают всеми законными способами «защищать украинскую демократию и Конституцию». В частности, уверяют, что постараются довести до конца инициированную ОПЗЖ процедуру импичмента президента Украины Владимира Зеленского.

Режим Владимира Зеленского — политический банкрот, который потерял доверие и поддержку граждан. Не выполнив ни одного из своих предвыборных обещаний, запутавшись в коррупции и интригах своего окружения, Владимир Зеленский начал уничтожать украинскую демократию, — убеждены в политсиле.



Массовые нарушения конституционных прав украинских граждан, превращение государственных органов в машину для репрессий, внесудебные закрытия каналов, преследования политических оппонентов стали последними аргументами этого слабого и мстительного режима, — добавляют авторы заявления.

Напомним, в СНБО также заявили о намерении вернуть в государственную собственность связанный с Медведчуком нефтепровод ПрикарпатЗападТранс.