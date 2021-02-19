Связанный с Медведчуком нефтепровод СНБО решил вернуть государству

ПрикарпатЗападТранс хотят вернуть в государственную собственность, фото: ООО «ПрикарпатЗападТранс»

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Совет национальной безопасности и Украины (СНБО) сегодня, 19 февраля, провел заседание под председательством президента Владимира Зеленского.

Во время этого заседания, в частности, были рассмотрены важные вопросы в сфере государственной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В частности, СНБО затронут вопрос защиты имущественных интересов государства.

Речь идет о нефтепродуктопроводе протяженностью 1 тыс. 433 км, который оказался «в руках двух владельцев с иностранной регистрацией, но аффилированных с двумя гражданами Украины».

СНБО принял решение о принятии неотложных мер для возвращения государственного имущества народу Украины, — отмечает пресс-служба Офиса президента. — Также правоохранительным органам поставлена ​​задача провести выяснение обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках.

Секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга после заседания СНБО сообщил, что речь идет о нефтепродуктопроводе ПрикарпатЗападТранс, который связывают с народным депутатом Виктором Медведчуком.

Это действительно ПрикарпатЗападТранс, — отметил Данилов, отвечая на вопросы журналистов. — Речь действительно идет об продуктопроводе протяженностью 1 тис. 433 км, который на наш взгляд в очень странный способ оказался в частных руках иностранного государства.

Данилов отмечает, что приватизация этого нефтепродуктопровода не проводилась.

На наш взгляд, непонятным пока образом этот объект государственной собственности без приватизации, без Фонда госимущества оказался у владельцев, которые зарегистрированы в другой стране, — подчеркнул Данилов.



Секретарь СНБО добавил, что дано поручение разобраться, почему возникла такая ситуация с ПрикарпатЗападТрансом и почему так случилось, что эти граждане определенное время пользовались этим продуктопроводом.

Напомним, СНБО сегодня решил ввести санкции против ряда лиц, среди которых — Медведчук и его жена Оксана Марченко.