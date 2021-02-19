Пов’язаний з Медведчуком нафтопровід РНБО вирішила повернути державі

ПрикарпатЗахідТранс хочуть повернути у державну власність, фото: ТОВ «ПрикарпатЗахідТранс»

https://racurs.ua/ua/n150666-pov-yazanyy-z-medvedchukom-naftoprovid-rnbo-vyrishylo-povernuty-derjavi.html

Ракурс

Рада національної безпеки та України (РНБО) сьогодні, 19 лютого, провела засідання під головування президента Володимира Зеленського.

Під час цього засідання, зокрема, були розглянуті важливі питання у сфері державної безпеки. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Зокрема, РНБО торкнулося питання захисту майнових інтересів держави.

Йдеться про нафтопродуктопровід довжиною 1 тис. 433 км, який опинився «в руках двох власників з іноземною реєстрацією, але афілійованих з двома громадянами України».

РНБО ухвалила рішення про вжиття невідкладних заходів для повернення державного майна народу України, — зазначає прес-служба Офісу президента. — Також правоохоронним органам поставлено завдання провести з’ясування обставин, за яких державна власність опинилася у приватних руках.

Секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу після засідання РНБО повідомив, що йдеться про нафтопродуктопровід ПрикарпатЗахідТранс, який пов’язують з народним депутатом Віктором Медведчуком.

Це дійсно ПрикарпатЗахідТранс, — зазначив Данілов, відповідаючи на питання журналістів. — Це дійсно йдеться про цей продуктопровід протяжністю 1 тис. 433 км, який на наш погляд в дуже дивний спосіб опинився в приватних руках іноземної держави.

Данілов наголошує, що приватизація цього нафтопродуктопроводу не здійснювалася.

«На наш погляд, в незрозумілий поки що спосіб цей об'єкт державної власності без приватизації, без Фонду держмайна опинився у власників, які зареєстровані в іноземній країні», — наголосив Данілов.

Секретар РНБО додав, що дане доручення розібратися, чому виникла така ситуація з ПрикарпатЗахідТрансом і чому так сталося, що ці громадяни певний час користувалися цим продуктопроводом.

Нагадаємо, РНБО сьогодні вирішила запровадити санкції проти низки осіб, серед яких — Медведчук та його дружина Оксана Марченко.