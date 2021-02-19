К каким изменениям климата легче приспосабливаются живые существа, установили ученые, фото:

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Живые существа быстрее эволюционируют, чтобы адаптироваться к климату, который становится холоднее, чем тому, который становится жарче. Кроме того, есть предел по повышению температуры, до которой они могут адаптироваться — существуют ограничения относительно того, насколько мембраны и белки могут выдерживать тепло.

К такому выводу пришла международная группа ученых, исследовавших этот вопрос, сообщает пресс-служба Университета Ланкастера (Великобритания).

Физиологическая толерантность к теплу и холоду определяет, где на планете организм может выжить, но пока у ученых есть ограниченное понимание того, как эта толерантность развивается со временем.

В то же время этот вопрос становится все более актуальным, поскольку климат на Земле нагревается быстрее, чем когда-либо ранее, отмечают исследователи.

В рамках нового исследования, призванного восполнить этот пробел в знаниях, ученые проанализировали данные о 2 тыс. различных видов, включая многоклеточные водоросли, морских беспозвоночных, млекопитающих, птиц и растения из ряда регионов, кроме труднодоступных мест, таких как глубокий океан, на севере Канады и т. д.

Наша работа показывает, что способность приспосабливаться к холоду развилась вдвое быстрее, чем способность приспосабливаться к теплу, — отмечают исследователи. — Эволюция переносимости холода была самой быстрой у эндотермов (теплокровных видов, которые могут генерировать собственное тепло), возможно, отражая их недавнюю эволюцию и экспансию в холодный климат.

Также оказалось, что виды были лучше приспособлены к экстремальным температурам, которым они подвергаются сегодня, а не к температурам, которые преобладали в то время, когда они только эволюционировали, подчеркивает ученые.

Хотя виды, похоже, до сих пор адаптировались к потеплению климата, этот процесс не может продолжаться бесконечно. Последствия для выживания видов в условиях продолжающегося изменения климата вызывают большое беспокойство, если температура Земли превысит то, что кажется фундаментальной физиологической границей, — отмечают исследователи.



Напомним, британские ученые обнаружили неожиданный плюс глобального потепления для фермеров.