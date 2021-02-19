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Ракурс
До яких змін клімату легше пристосовуються живі істоти, встановили учені, фото:

Чи зможе природа пристосуватися до більш спекотного світу, встановили учені (ІНФОГРАФІКА)

19 лют 2021, 21:32
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Живі істоти швидше еволюціонують, щоб адаптуватися до клімату, який стає холоднішим, ніж до того, який стає спекотнішим. Крім того, є межа щодо підвищення температури, до якої вони можуть адаптуватися — існують обмеження щодо того, наскільки мембрани та білки можуть витримувати тепло.

Такого висновку дійшла міжнародна група вчених, які досліджували це питання, повідомляє прес-служба Університету Ланкастера (Велика Британія).

Фізіологічна толерантність до тепла і холоду визначає, де на планеті організм може вижити, проте наразі в учених є обмежене розуміння того, як ця толерантність розвивається з часом.

Водночас це питання стає все більш актуальним, оскільки клімат на Землі нагрівається швидше, ніж будь-коли раніше, наголошують дослідники.

В межах нового дослідження, покликаного заповнити цю прогалину в знаннях, учені проаналізували дані про 2 тис. різноманітних видів, включаючи багатоклітинні водорості, морських безхребетних, ссавців, птахів і рослини з низки регіонів, окрім важкодоступних місць, таких як глибокий океан, північ Канади тощо.

Карта, що показує географічні місця, де були зібрані дані про досліджувані види, інфографіка: Nature

Наша робота показує, що здатність пристосовуватися до холоду розвинулась удвічі швидше, ніж здатність пристосовуватися до тепла, — зазначають дослідники. — Еволюція переносимості холоду була найшвидшою в ендотермів (теплокровних видів, які можуть генерувати власне тепло), можливо, відображаючи їх недавню еволюцію та експансію в холодний клімат.

Також виявилося, що види були краще пристосованими до екстремальних температур, які вони відчувають сьогодні, а не до температур, які переважали в той час, коли вони тільки еволюціонували, наголошують учені.

Хоча види, схоже, досі адаптувалися до потепління клімату, цей процес не може тривати нескінченно. Наслідки для виживання видів в умовах триваючої зміни клімату викликають велике занепокоєння, якщо температура Землі перевищить те, що здається фундаментальною фізіологічною межею, — наголошують дослідники.


Графік температурних меж для грибів, рослин, водоростей, безхребетних, риб, амфібій, рептилій, птахів і ссавців. Середня верхня температурна терпимість показана червоним кольором, а нижня – синім. Інфографіка: Nature

Нагадаємо, британські вчені виявили несподіваний плюс глобального потепління для фермерів.

Джерело: Ракурс


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