До яких змін клімату легше пристосовуються живі істоти, встановили учені, фото:

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Живі істоти швидше еволюціонують, щоб адаптуватися до клімату, який стає холоднішим, ніж до того, який стає спекотнішим. Крім того, є межа щодо підвищення температури, до якої вони можуть адаптуватися — існують обмеження щодо того, наскільки мембрани та білки можуть витримувати тепло.

Такого висновку дійшла міжнародна група вчених, які досліджували це питання, повідомляє прес-служба Університету Ланкастера (Велика Британія).

Фізіологічна толерантність до тепла і холоду визначає, де на планеті організм може вижити, проте наразі в учених є обмежене розуміння того, як ця толерантність розвивається з часом.

Водночас це питання стає все більш актуальним, оскільки клімат на Землі нагрівається швидше, ніж будь-коли раніше, наголошують дослідники.

В межах нового дослідження, покликаного заповнити цю прогалину в знаннях, учені проаналізували дані про 2 тис. різноманітних видів, включаючи багатоклітинні водорості, морських безхребетних, ссавців, птахів і рослини з низки регіонів, окрім важкодоступних місць, таких як глибокий океан, північ Канади тощо.

Наша робота показує, що здатність пристосовуватися до холоду розвинулась удвічі швидше, ніж здатність пристосовуватися до тепла, — зазначають дослідники. — Еволюція переносимості холоду була найшвидшою в ендотермів (теплокровних видів, які можуть генерувати власне тепло), можливо, відображаючи їх недавню еволюцію та експансію в холодний клімат.

Також виявилося, що види були краще пристосованими до екстремальних температур, які вони відчувають сьогодні, а не до температур, які переважали в той час, коли вони тільки еволюціонували, наголошують учені.

Хоча види, схоже, досі адаптувалися до потепління клімату, цей процес не може тривати нескінченно. Наслідки для виживання видів в умовах триваючої зміни клімату викликають велике занепокоєння, якщо температура Землі перевищить те, що здається фундаментальною фізіологічною межею, — наголошують дослідники.



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