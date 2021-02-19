Во время инцидента, скриншот видео

https://racurs.ua/n150669-voditel-ubil-peshehoda-v-rezultate-konflikta-na-kievskoy-ulice-video.html

Ракурс

В Киеве камера видеонаблюдения помогла полицейским быстро разыскать и задержать водителя, который убил пешехода во время конфликта на одной из улиц города.

Видео инцидента на своей странице в социальной сети Фейсбук опубликовал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

На видео можно увидеть, что водитель автомобиля «Хюндай», у которого возник конфликт с одним из пешеходов, выходит из своего автомобиля и наносит несколько ударов оппоненту, который остается лежать на земле. После этого «Хюндай» оставляет место инцидента.

Инцидент произошел сегодня, 19 февраля, около 14.48. Уже в 15.58 водителя задержали, отмечает Геращенко.

Спасибо также мэру Киева Виталию Кличко, его команде и городскому совету за то, что всегда идете на встречу полиции в вопросе массированной установки камер видеогаблюдения, — подчеркнул Геращенко.

Заместитель министра отметил, что в таких камер уже почти 8 тыс., но их количество нужно увеличивать.

По информации Фейсбук-сообщества dtp.kiev.ua, задержанный — 28-летний азербайджанец, который имеет вид на жительство в Украине. Автомобиль, на котором он ездил, принадлежит родственникам. Теперь за содеянное ему грозит 10 лет заключения.

Убитый — 55-летний киевлянин.

Конфликт произошел на улице Городецкого.