В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото:

https://racurs.ua/n150668-stran-krasnoy-zony-stalo-menshe-minzdrav-obnovil-karantinnyy-spisok.html

Ракурс

Эпидемия коронавируса в мире продолжается. Министерство здравоохранения Украины обновило список стран «красной» и «зеленой» зон по уровню распространения в них коронавирусной болезни COVID-19.

Соответствующий список опубликован на сайте ведомства.

В перечень стран «красной» зоны попадают государства, где выше, чем в Украине, уровень заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения за последние две недели.

В новом списке в «красной» зоне 71 страна, в то время как в прошлый раз было 80. «Позеленели», в частности, Германия, Хорватия и Канада.

Лица, прибывающие из стран «красной» зоны, должны идти на 14-дневную изоляцию или в течение суток сдать ПЦР-тест, или прибывать в Украину с уже готовыми результатами тестирования, сделанного не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы.

Напомним, в последние дни статистика заболеваемости COVID-19 в Украине показывает резкое увеличение количества больных.