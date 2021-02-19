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Ракурс
В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото:

Стран «красной» зоны стало меньше — Минздрав обновил карантинный список

19 фев 2021, 19:50
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Эпидемия коронавируса в мире продолжается. Министерство здравоохранения Украины обновило список стран «красной» и «зеленой» зон по уровню распространения в них коронавирусной болезни COVID-19.

Соответствующий список опубликован на сайте ведомства.

В перечень стран «красной» зоны попадают государства, где выше, чем в Украине, уровень заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. населения за последние две недели.

В новом списке в «красной» зоне 71 страна, в то время как в прошлый раз было 80. «Позеленели», в частности, Германия, Хорватия и Канада.

Лица, прибывающие из стран «красной» зоны, должны идти на 14-дневную изоляцию или в течение суток сдать ПЦР-тест, или прибывать в Украину с уже готовыми результатами тестирования, сделанного не позднее чем за 48 часов до момента пересечения границы.


Перечень государств по уровню распространения COVID-19, инфографика: Минздрав

Напомним, в последние дни статистика заболеваемости COVID-19 в Украине показывает резкое увеличение количества больных.

Источник: Ракурс


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