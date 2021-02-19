У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n150668-krayin-chervonoyi-zony-stalo-menshe-moz-onovylo-karantynnyy-spysok.html

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Епідемія коронавірусу у світі триває. Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) України оновило список країн «червоної» та «зеленої» зон за рівнем поширення у них коронавірусної хвороби COVID-19.

Відповідний список опублікований на сайті відомства.

До переліку країн «червоної» зони потрапляють держави, де вищий, ніж в Україні, рівень захворюваності на COVID-19 на 100 тис. населення за останні два тижні.

У новому списку в «червоній» зоні 71 країна, в той час як минулого разу було 80. «Позеленіли», зокрема, Німеччина, Хорватія та Канада.

Особи, які прибувають з країн «червоної» зони, повинні йти на 14-денну ізоляцію або впродовж доби здати ПЛР-тест, або прибувати до України з уже готовими результатами тестування, зробленого не пізніше як за 48 годин до моменту перетину кордону.

Нагадаємо, в останні дні статистика захворюваності на COVID-19 в Україні показує різке збільшення кількості хворих.