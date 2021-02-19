Пам’ять Героїв Небесної сотні вшановують 20 лютого, фото: Mstyslav Chernov

https://racurs.ua/ua/n150667-20-lutogo-vshanovuut-geroyiv-nebesnoyi-sotni.html

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20 лютого в Україні — День Героїв Небесної сотні. Ця пам’ятна дата була запроваджена у 2015 році тодішнім президентом України Петром Порошенком задля вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні.

Цю дату обрано, оскільки 20 лютого 2014 року стало одним з найкривавіших моментів Революції Гідності — цього дня в результаті протистояння мітингувальників з силовими підрозділами режиму Віктора Януковича в Києві загинули близько 100 осіб.

Попри численні жертви з боку мітингувальників, події 20 лютого 2014 року стали переломними у ході Революції гідності і призвели до швидкої втрати Януковичем влади.

У світі щороку відзначають Всесвітній день соціальної справедливості. Це свято було встановлене резолюцією Генасамблеї ООН № A/RES/62/10 від 18 грудня 2007 року, якою була визнана «необхідність подальшого нарощування зусиль міжнародного співтовариства в області викорінювання убогості, забезпечення повної зайнятості, гідної роботи, рівноправності чоловіків і жінок, соціального добробуту та соціальної справедливості для всіх».

Православна церква цього дня вшановує святого Луку Елладського — візантійського монаха, який у 945 році заснував монастир Осіос-Лукас. Він був відомий як пророк, цілитель, здатний лікувати хвороби й виганяти з людей бісів, духовний наставник, хоча і не мав священицького сану.

У народі цього дня відзначали День Луки, який вважався поминальним днем. Цього дня люди поспішали до церкви, щоб помолитися за упокій загиблих родичів, після чого відвідували цвинтар та очищали могили від снігу.

Народні прикмети: