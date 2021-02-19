Марку «Орден героїв Небесної Сотні» ввели в Україні. Фото: Укрпошта

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Художню поштову марку «Орден героїв Небесної Сотні» ввела в обіг «Укрпошта» у п’ятницю, 19 лютого.

Таким чином національний поштовий оператор вшанував подвиг учасників Революції гідності та пам’яті героїв Небесної сотні. В «Укрпошті» вважають, що кожен патріотичний випуск поштових марок дозволяє масштабувати пам’ять про героїв не тільки в найвіддаленіші куточки країни, а й далеко за її межі. Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський на власній сторінці у Facebook.

Сьогодні у нас особливий поштовий випуск. «Укрпошта» вшановує героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя за демократію та європейське майбутнє України, відстоюючи її свободу та незалежність, — зазначив він.

Автором марки став український художник Володимир Таран. Її тираж складе 130 тис. примірників.

У прес-службі Міністерства інфраструктури України додали, що поштова марка «Орден героїв Небесної Сотні» доповнить серію «Нагороди України», започатковану «Укрпоштою» у 1997 році. Загалом у рамках серії вийшло 11 марок із зображеннями найвищих відзнак України. З початку російської агресії в Криму та на Донбасі «Укрпошта» присвятила понад 20 художніх марок патріотичній тематиці. Серед них: «Слава Україні!», яка отримала першу премію в міжнародному конкурсі Nexofil Award 2020 в Мадриді, «Передова», «Вони вистояли! Не витримав бетон!». А у 2014 році національний поштовий оператор ввів в обіг марку «Євромайдан. 2013−2014».

Нагадаємо, «Укрпошта» запланувала 23 лютого презентувати і погасити марки з колекції «Збройні сили України. Сухопутні війська». У Генштабі ЗСУ почали протестувати, заявивши, що 23 лютого в Росії відзначають день захисника Вітчизни і день військової слави Росії.