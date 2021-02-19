Марку «Орден героев Небесной Сотни» ввели в Украине. Фото: Укрпочта

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Художественную почтовую марку «Орден героев Небесной Сотни» ввела в обращение «Укрпочта» в пятницу, 19 февраля.

Таким образом национальный почтовый оператор почтил подвиг участников Революции достоинства и памяти героев Небесной сотни. В «Укрпочте» считают, что каждый патриотический выпуск почтовых марок позволяет масштабировать память о героях не только в самые отдаленные уголки страны, но и далеко за ее пределы. Об этом сообщил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский на своей странице в Facebook.

Сегодня у нас особый почтовый выпуск. «Укрпочта» чтит героев Небесной Сотни, которые отдали свою жизнь за демократию и европейское будущее Украины, отстаивая ее свободу и независимость, — отметил он.

Автором марки стал украинский художник Владимир Таран. Ее тираж составит 130 тыс. экземпляров.

В пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины добавили, что почтовая марка «Орден героев Небесной Сотни» дополнит серию «Награды Украины», начатую «Укрпочтой» в 1997 году. Всего в рамках серии вышло 11 марок с изображениями высших знаков отличия Украины. С начала российской агрессии в Крыму и на Донбассе «Укрпочта» посвятила более 20 художественных марок патриотической тематике. Среди них: «Слава Украине!», которая получила первую премию в международном конкурсе Nexofil Award 2020 в Мадриде, «Передовая», «Они выстояли! Не выдержал бетон!». А в 2014 году национальный почтовый оператор ввел в обращение марку «Евромайдан. 2013−2014».

Напомним, «Укрпочта» запланировала 23 февраля презентовать и погасить марки из коллекции «Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска». В Генштабе ВСУ начали протестовать, заявив, что 23 февраля в России отмечают день защитника Отечества и день воинской славы России.