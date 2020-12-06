Новые маркированные конверты «Укрпочты», фото: «Укрпочта»

https://racurs.ua/n147401-konverty-s-geroyami-ukrainy-vypustila-ukrpochta-foto.html

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Ко Дню Вооруженных сил Украины, который отмечается сегодня, 6 декабря, «Укрпочта» выпустила маркированные конверты с погибшими военнослужащими — Героями Украины.

Эти конверты дополнят серию «Героям слава!», начатую в 2014 году. В рамках этой вышло уже 16 конвертов с военными, которым посмертно присвоено звание Героя Украины, сообщает пресс-служба «Укрпочты».

Два новых конверта этой серии посвящены:

добровольцу батальона «Донбасс» и солдату резерва Национальной гвардии Евгению Тельнову (позывной «Усач»), который погиб в феврале 2015 года под Широкино;

капитану, заместителю командира 1-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ Андрею Кызыло (позывной «Орел»), который погиб под Авдеевкой в январе 2017 года.

Тираж этих конвертов составит по 500 тыс. экземпляров. Автором их оформления стал украинский художник Владимир Таран.

Напомним, в октябре «Укрпочта» ввела в обращение новые марки с изображением современной военной техники.