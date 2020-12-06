Ракурсhttps://racurs.ua/
Нові марковані конверти «Укрпошти», фото: «Укрпошта»
Конверти з Героями України випустила «Укрпошта» (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n147401-konverty-z-geroyamy-ukrayiny-vypustyla-ukrposhta-foto.htmlРакурс
До Дня Збройних сил України, який відзначається сьогодні, 6 грудня, «Укрпошта» випустила марковані конверти з загиблими військовослужбовцями — Героями України.
Ці конверти доповнять серію «Героям слава!», започатковану у 2014 році. В межах цієї вийшло вже 16 конвертів із військовими, яким посмертно присвоєне звання Героя України, повідомляє прес-служба «Укрпошти».
Два нові конверти цієї серії присвячені:
- добровольцю батальйону «Донбас» та солдату резерву Національної гвардії Євгену Тельнову (позивний «Усач»), який загинув у лютому 2015 року під Широкіним;
- капітану, заступнику командира 1-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ Андрію Кизило (позивний «Орел»), який загинув під Авдіївкою у січні 2017 року.
Тираж цих конвертів становитиме по 500 тис. примірників. Автором їх оформлення став український художник Володимир Таран.
Нагадаємо, у жовтні «Укрпошта» ввела в обіг нові марки із зображенням сучасної військової техніки.
.