Нові марковані конверти «Укрпошти», фото: «Укрпошта»

https://racurs.ua/ua/n147401-konverty-z-geroyamy-ukrayiny-vypustyla-ukrposhta-foto.html

Ракурс

До Дня Збройних сил України, який відзначається сьогодні, 6 грудня, «Укрпошта» випустила марковані конверти з загиблими військовослужбовцями — Героями України.

Ці конверти доповнять серію «Героям слава!», започатковану у 2014 році. В межах цієї вийшло вже 16 конвертів із військовими, яким посмертно присвоєне звання Героя України, повідомляє прес-служба «Укрпошти».

Два нові конверти цієї серії присвячені:

добровольцю батальйону «Донбас» та солдату резерву Національної гвардії Євгену Тельнову (позивний «Усач»), який загинув у лютому 2015 року під Широкіним;

капітану, заступнику командира 1-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ Андрію Кизило (позивний «Орел»), який загинув під Авдіївкою у січні 2017 року.

Тираж цих конвертів становитиме по 500 тис. примірників. Автором їх оформлення став український художник Володимир Таран.

Нагадаємо, у жовтні «Укрпошта» ввела в обіг нові марки із зображенням сучасної військової техніки.