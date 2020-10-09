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Ракурс
Нові військові марки показала “Укрпошта” — новини України

Нові військові марки ввела в обіг «Укрпошта» (ФОТО)

9 жов 2020, 14:12
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Нові марки ввела в обіг 9 жовтня «Укрпошта». Марки, на яких зображена сучасна українська військова техніка — бронетранспортер БТР-4МВ1 та система БМ-21УМ «Берест», розроблено спільно з «Укроборонпромом».

Про це повідомляє прес-служба оборонного держконцерну.

Дизайн поштових марок, конвертів та штемпеля «Перший день» виконали художники Олександр та Сергій Харуки. У розробці обидвох зразків техніки було враховано бойовий досвід захисників України на Донбасі. Тираж кожної марки — 130 тис. примірників, номінал — дев’ять гривень.

Нові військові марки ввела в обіг “Укрпошта”

Нові військові марки ввела в обіг “Укрпошта”

Серію «Національна військова техніка» «Укрпошта» започаткувала у 2016 році із випуску поштових марок — бронетранспортер «Дозор-Б», танк БМ «Оплот» та фрегат «Гетьман Сагайдачний». У 2017 році серію продовжила поштова марка бронетранспортер «БТР-4».

Нагадаємо, БМ-21УМ «Берест» — це реактивна система залпового вогню калібру 122 мм, розроблена та виготовлена на Шепетівському ремонтному заводі. БТР-4МВ1 — це повнопривідна броньована машина-амфібія, розроблена Харківським конструкторським бюро ім. Морозова.

Нові військові марки ввела в обіг “Укрпошта”

Нові військові марки ввела в обіг “Укрпошта”

Нові військові марки ввела в обіг “Укрпошта”


Нові військові марки ввела в обіг “Укрпошта”

Нові військові марки ввела в обіг “Укрпошта”

Джерело: Ракурс


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