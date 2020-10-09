«Підрозділ» міжнародного наркосиндикату викрили в Україні (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n144928-pidrozdil-mijnarodnogo-narkosyndykatu-vykryly-v-ukrayini-foto-video.htmlРакурс
Міжнародний наркосиндикат «Хімпром», діяльність більшості структур та нарколабораторій якого в Україні була припинена у 2019 році, почав працювати в Україні через «відокремлені підрозділи», які діють незалежно один від одного, через що їх важче викрити.
Діяльність одного з таких «підрозділів» правоохоронці блокували на Київщині, повідомляє прес-центр СБУ.
Вчора, 8 жовтня, відбулися дев’ять обшуків на території Києва та Київської області. В результаті було виявлено лабораторію з виготовлення психотропної речовини PVP (синтетичного психостимулятора), склади, де зберігалася «продукція», та кол-центри, які обробляли замовлення щодо продажу психотропних речовин.
Правоохоронці вилучили наркотиків на понад 30 млн грн за цінами «чорного ринку»:
- понад 50 кг PVP;
- майже 10 кг амфетаміну;
- понад 500 літрів прекурсорів (речовин, які використовуються для виготовлення наркотиків).
Також вилучене обладнання для виготовлення наркотиків. Крім того, в результаті обшуків виявлено:
- п’ять одиниць вогнепальної зброї;
- понад 150 набоїв до них;
- дев’ять підроблених водійських посвідчень;
- документи, що свідчать про причетність одного з організаторів до так званої МГБ ДНР.
Двох учасників угруповання, які виготовляли психотропні речовини, затримали. Тривають слідчі дії щодо понад 100 операторів кол-центрів.
Щодо діяльності «Хімпрому» відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотиків, психотропних речовин або їх аналогів).
Нагадаємо, нещодавно у Львові викрили підпільне виробництво метадону, який варили в лабораторії одного з навчальних закладів.