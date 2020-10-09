В Україні блокували діяльність «підрозділу» міжнародного наркосиндикату «Хімпром», фото: СБУ

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Міжнародний наркосиндикат «Хімпром», діяльність більшості структур та нарколабораторій якого в Україні була припинена у 2019 році, почав працювати в Україні через «відокремлені підрозділи», які діють незалежно один від одного, через що їх важче викрити.

Діяльність одного з таких «підрозділів» правоохоронці блокували на Київщині, повідомляє прес-центр СБУ.

Вчора, 8 жовтня, відбулися дев’ять обшуків на території Києва та Київської області. В результаті було виявлено лабораторію з виготовлення психотропної речовини PVP (синтетичного психостимулятора), склади, де зберігалася «продукція», та кол-центри, які обробляли замовлення щодо продажу психотропних речовин.

Правоохоронці вилучили наркотиків на понад 30 млн грн за цінами «чорного ринку»:

понад 50 кг PVP;

майже 10 кг амфетаміну;

понад 500 літрів прекурсорів (речовин, які використовуються для виготовлення наркотиків).

Також вилучене обладнання для виготовлення наркотиків. Крім того, в результаті обшуків виявлено:

п’ять одиниць вогнепальної зброї;

понад 150 набоїв до них;

дев’ять підроблених водійських посвідчень;

документи, що свідчать про причетність одного з організаторів до так званої МГБ ДНР.

Двох учасників угруповання, які виготовляли психотропні речовини, затримали. Тривають слідчі дії щодо понад 100 операторів кол-центрів.

Щодо діяльності «Хімпрому» відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотиків, психотропних речовин або їх аналогів).

Нагадаємо, нещодавно у Львові викрили підпільне виробництво метадону, який варили в лабораторії одного з навчальних закладів.