В Украине блокировали деятельность «подразделения» международного наркосиндиката «Химпром», фото: СБУ

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Международный наркосиндикат «Химпром», деятельность большинства структур и нарколабораторий которого в Украине была прекращена ​​в 2019 году, начал работать в Украине через «обособленные подразделения», которые действуют независимо друг от друга, из-за чего их труднее разоблачить.

Деятельность одного из таких «подразделений» правоохранители блокировали на Киевщине, сообщает пресс-центр СБУ.

Вчера, 8 октября, состоялись девять обысков на территории Киева и Киевской области. В результате были обнаружены лаборатория по изготовлению психотропного вещества PVP (синтетического психостимулятора), склады, где хранилась «продукция», и колл-центры, которые обрабатывали заказы по продаже психотропных веществ.

Правоохранители изъяли наркотиков на более чем 30 млн грн по ценам «черного рынка»:

более 50 кг PVP;

почти 10 кг амфетамина;

более 500 литров прекурсоров (веществ, используемых для изготовления наркотиков).

Также изъято оборудование для изготовления наркотиков.

Кроме того, в ходе обысков обнаружили:

пять единиц огнестрельного оружия;

более 150 патронов к ним;

девять поддельных водительских удостоверений;

документы, свидетельствующие о причастности одного из организаторов к так называемой МГБ ДНР.

Двух участников группировки, которые изготавливали психотропные вещества, задержали. Продолжаются следственные действия в отношении более чем 100 операторов колл-центров.

Относительно деятельности «Химпрома» открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотиков, психотропных веществ или их аналогов).

Напомним, недавно во Львове разоблачили подпольное производство метадона, который варили в лаборатории одного из учебных заведений.