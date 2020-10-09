«Подразделение» международного наркосиндиката ликвидировали в Украине (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n144928-podrazdelenie-mejdunarodnogo-narkosindikata-likvidirovali-v-ukraine-foto-video.htmlРакурс
Международный наркосиндикат «Химпром», деятельность большинства структур и нарколабораторий которого в Украине была прекращена в 2019 году, начал работать в Украине через «обособленные подразделения», которые действуют независимо друг от друга, из-за чего их труднее разоблачить.
Деятельность одного из таких «подразделений» правоохранители блокировали на Киевщине, сообщает пресс-центр СБУ.
Вчера, 8 октября, состоялись девять обысков на территории Киева и Киевской области. В результате были обнаружены лаборатория по изготовлению психотропного вещества PVP (синтетического психостимулятора), склады, где хранилась «продукция», и колл-центры, которые обрабатывали заказы по продаже психотропных веществ.
Правоохранители изъяли наркотиков на более чем 30 млн грн по ценам «черного рынка»:
- более 50 кг PVP;
- почти 10 кг амфетамина;
- более 500 литров прекурсоров (веществ, используемых для изготовления наркотиков).
- Также изъято оборудование для изготовления наркотиков.
Кроме того, в ходе обысков обнаружили:
- пять единиц огнестрельного оружия;
- более 150 патронов к ним;
- девять поддельных водительских удостоверений;
- документы, свидетельствующие о причастности одного из организаторов к так называемой МГБ ДНР.
Двух участников группировки, которые изготавливали психотропные вещества, задержали. Продолжаются следственные действия в отношении более чем 100 операторов колл-центров.
Относительно деятельности «Химпрома» открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотиков, психотропных веществ или их аналогов).
Напомним, недавно во Львове разоблачили подпольное производство метадона, который варили в лаборатории одного из учебных заведений.