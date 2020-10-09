Чергу здати ПЛР-тест у Києві охочі займають з ночі, фото — Н.Прудка

https://racurs.ua/ua/n144926-chergu-zdaty-plr-test-u-kyievi-ohochi-zaymaut-z-nochi-foto.html

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Здати ПЛР-тест у Києві проблематично. Чергу потрібно займати з ночі. У соцмережах публікують фотографії черг біля лабораторій, у яких охочі мають намір перевірити своє здоров’я.

Люди приходят о 7.00, щоб пройти тест на коронавірус. Утім, декому навіть у такий ранковий час відповідають: «Приходити вже пізно».

Про це повідомила журналістка Наталя Прудка, яка вирішила в Києві пройти обстеження на COVID-19. Але це завдання виявилося не з простих. У Фейсбук вона опублікувала фотографію довгої черги. Прудка зустріла свого лікаря, яка за гроші змушена проходити тест для виконання своїх професійних обов’язків.

На житловому масиві Троєщина біля ДНК-лабораторії на проспекті Маяковського, 5 вже уранці стояло понад 100 осіб, повідомляє «Главком». При цьому в черзі не дотримуються соціальної дистанції, є й чимало людей без медичних масок. У цій лабораторії ціна ПЛР-тесту одна з найнижчих в Україні —700 грн.

Нагадаємо, що влада у Києві стурбована новими рекордами кількості виявлених коронавірусних хворих за добу. Цими днями медики щодня заявляли про не менш як півтисячі інфікованих.