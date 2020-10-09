Очередь сдать ПЦР-тест в Киеве желающие занимают с ночи, фото — Н. Прудкая

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Ракурс

Сдать ПЦР-тест в Киеве проблематично. Очередь нужно занимать с ночи. В соцсетях публикуют фотографии очередей возле лабораторий, в которых желающие намерены проверить свое здоровье.

Люди приходят в 7.00, чтобы пройти тест на коронавирус. Впрочем, некоторым даже в такие утренние часы отвечают: «Приходить уже поздно».

Об этом сообщила журналистка Наталья Прудкая, которая решила в Киеве пройти обследование на COVID-19. Но эта задача оказалась не из простых. В Фейсбук она опубликовала фотографию длинной очереди. Прудкая встретила своего врача, которая за деньги вынуждена проходить тест для выполнения профессиональных обязанностей.

На жилом массиве Троещина возле ДНК-лаборатории на проспекте Маяковского, 5 уже утром стояло более 100 человек, сообщает «Главком». При этом в очереди не соблюдают социальную дистанцию, многие люди без медицинских масок. В этой лаборатории цена ПЦР-теста одна из самых низких в Украине — 700 грн.

Напомним, что власти в Киеве обеспокоены новыми рекордами количества выявленных коронавирусных больных за сутки. На днях медики ежедневно заявляли о не менее полутысячи инфицированных.