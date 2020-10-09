Новые военные марки ввела в оборот «Укрпочта» — новости Украины

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Новые марки ввела в обращение 9 октября «Укрпочта». Марки, на которых изображена современная украинская военная техника — бронетранспортер БТР-4МВ1 и система БМ-21УМ «Берест» — разработаны совместно с «Укроборонпромом».

Об этом сообщает пресс-служба оборонного госконцерна.

Дизайн почтовых марок, конвертов и штемпеля «Первый день» выполнили художники Александр и Сергей Харуки. В разработке обоих образцов техники был учтен боевой опыт защитников Украины на Донбассе. Тираж каждой марки — 130 тыс. экземпляров, номинал — девять гривен.

Серию «Национальная военная техника» «Укрпочта» запустила в 2016 году выпуском почтовых марок — бронетранспортер «Дозор-Б», танк БМ «Оплот» и фрегат «Гетман Сагайдачный». В 2017 году серию продолжила почтовая марка бронетранспортер «БТР-4».

Напомним, БМ-21УМ «Берест» — это реактивная система залпового огня калибра 122 мм, которую разработали на Шепетовском ремонтном заводе. БТР-4МВ1 — это полноприводная бронированная машина-амфибия, разработанная Харьковским конструкторским бюро им. Морозова.