Вакцинироваться от коронавируса не хотят около 50% медиков в Харьковской области

Вакцина от коронавируса. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n150648-vakcinirovatsya-ot-koronavirusa-ne-hotyat-okolo-50-medikov-v-harkovskoy-oblasti.html

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Вакцинироваться от коронавируса не намерены около половины медицинских работников Харьковской области.

В ближайшее время поступит две вакцины в Харьковскую область — Pfizer и AstraZeneca. Какая зайдет первой, официальной информации нет, — рассказал на брифинге 19 февраля заместитель и.о. директора областного департамента здравоохранения Игорь Волченко, пишет «Суспільне».

Около 50% медиков отказываются вакцинироваться, потому что «нет информации, какая вакцина зайдет».

По предварительным расчетам, на первом этапе вакцинации в регионе подлежат больше 15 тыс. человек, вакцинацию будут проводить в 72 пунктах.

Вакцинировать будут работников мобильных бригад и работников учреждений здравоохранения, оказывающих помощь больным коронавирусом, — сообщил Волченко.

Напомним, новая статистика коронавируса в Украине свидетельствует о резком увеличении количества больных. За последние сутки, 18 февраля, медики зафиксировали 6 тыс. 531 новый случай COVID-19.