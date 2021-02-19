Вакцинуватися від коронавірусу не хочуть близько 50% медиків на Харківщині

Вакцинація від коронавірусу в Україні. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n150648-vakcynuvatysya-vid-koronavirusu-ne-hochut-blyzko-50-medykiv-na-harkivschyni.html

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Вакцинуватися від коронавірусу не мають наміру близько половини медичних працівників Харківщини.

Найближчим часом надійде дві вакцини у Харківську область — Pfizer та AstraZeneca. Яка зайде першою, офіційної інформації немає, — розповів на брифінгу 19 лютого заступник в.о. директора обласного департаменту охорони здоров’я Ігор Волченко, пише «Суспільне».

Близько 50% медиків відмовляються вакцинуватися, бо «немає інформації, яка вакцина зайде».

За попередніми розрахунками, на першому етапі вакцинації у регіоні підлягають понад 15 тис. людей. Вакцинацію проводитимуть у 72 пунктах щеплення.

Вакцинуватимуть працівників мобільних бригад та працівників закладів охорони здоров’я, які надають допомогу хворим на коронавірус, — повідомив Волченко.

Нагадаємо, нова статистика коронавірусу в Україні свідчить про різке збільшення кількості хворих. За останню добу, 18 лютого, медики зафіксували 6 тис. 531 новий випадок COVID-19.