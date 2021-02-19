Вакцинуватися від коронавірусу не хочуть близько 50% медиків на Харківщині

Вакцинуватися від коронавірусу не хочуть близько 50% медиків на Харківщиніhttps://racurs.ua/ua/n150648-vakcynuvatysya-vid-koronavirusu-ne-hochut-blyzko-50-medykiv-na-harkivschyni.htmlРакурс
Вакцинуватися від коронавірусу не мають наміру близько половини медичних працівників Харківщини.
Найближчим часом надійде дві вакцини у Харківську область — Pfizer та AstraZeneca. Яка зайде першою, офіційної інформації немає, — розповів на брифінгу 19 лютого заступник в.о. директора обласного департаменту охорони здоров’я Ігор Волченко, пише «Суспільне».
Близько 50% медиків відмовляються вакцинуватися, бо «немає інформації, яка вакцина зайде».
За попередніми розрахунками, на першому етапі вакцинації у регіоні підлягають понад 15 тис. людей. Вакцинацію проводитимуть у 72 пунктах щеплення.
Вакцинуватимуть працівників мобільних бригад та працівників закладів охорони здоров’я, які надають допомогу хворим на коронавірус, — повідомив Волченко.
Нагадаємо, нова статистика коронавірусу в Україні свідчить про різке збільшення кількості хворих. За останню добу, 18 лютого, медики зафіксували 6 тис. 531 новий випадок COVID-19.