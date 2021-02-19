Скільки зароблятимуть вакцинатори в Україні — тарифи від МОЗ

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Вакцинатори, які входитимуть у склад мобільних бригад, отримуватимуть ставку і надбавку за кожне щеплення від коронавірусу.

Кабмін встановив тариф для членів мобільних бригад, які будуть проводити вакцинацію громадян від COVID-19.

Медична команда отримуватиме загальну ставку у 8 тис. 247 грн на місяць. Надбавка за кожне зроблене щеплення становитиме від 25 до 60 грн, повідомила на брифінгу 19 лютого перший заступник міністра охорони здоров’я Ірина Садов’як.

Глобальна ставка тарифу буде 8 тис. 247 грн. Це — медична команда. Тариф за медичну послугу вакцинації — 25 грн за перше щеплення і 60 грн за друге, повторне щеплення. Це очікувана вартість медичних послуг. Вона розраховується щомісячно для однієї медичної команди, яка готова провести вакцинацію, — розповіла Садов’як.

Одна така бригада за місяць зможе щепити максимум 1 тис. 320 осіб. До складу мобільної бригади з імунізації входять: лікар, резервний лікар, дві медичні сестри, резервна медична сестра, водій.

В МОЗ також скасували «ковідний пакет послуг» для екстреної медичної допомоги. Глобальна ставка для екстреної медичної допомоги підіймається на 235 грн на рік, раніше вона становила 163 грн.

До тарифу застосовуються наступні коефіцієнти: 1,08 за виявлення вперше 100 осіб на 100 тис. населення, 1,16 за виявлення 100−200 осіб на 100 тис. населення, 1,24 за виявлення 200−300 осіб і 1,32 за виявлення понад 300 осіб, — повідомила Садов’як.



Ця програма, за словами заступника міністра, почала діяти з 1 лютого.

Нагадаємо, МОЗ очікує, що вакцину проти COVID-19 компанії AstraZeneca доставлять в Україну 20−22 лютого. Також міністр Степанов вирушив до Індії — для перемовин із найбільшим виробником вакцин у світі, Serum Institute of India. Він прагне особисто проконтролювати поставку звідти першої партії