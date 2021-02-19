Сколько заработают вакцинаторы в Украине — тарифы от Минздрава

https://racurs.ua/n150639-skolko-zarabotaut-vakcinatory-v-ukraine-tarify-ot-minzdrava.html

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Вакцинаторы, которые будут входить в состав мобильных бригад, получат ставку и надбавку за каждую прививку от коронавируса.

Кабмин установил тариф для членов мобильных бригад, которые будут проводить вакцинацию граждан от COVID-19.

Медицинская команда будет получать общую ставку в 8 тыс. 247 грн в месяц. Надбавка за каждую сделанную прививку составит от 25 до 60 грн, сообщила на брифинге 19 февраля первый заместитель министра здравоохранения Ирина Садовяк.

Глобальная ставка тарифа будет 8 тыс. 247 грн. Это — медицинская команда. Тариф за медицинскую услугу вакцинации — 25 грн за первую прививку и 60 грн за вторую, повторную прививку. Это ожидаемая стоимость медицинских услуг. Она рассчитывается ежемесячно для одной медицинской команды, которая готова провести вакцинацию, — рассказала Садовяк.



Одна такая бригада за месяц сможет прививать не более 1 тыс. 320 человек. В состав мобильной бригады по иммунизации входят: врач, резервный врач, две медсестры, резервная медицинская сестра, водитель.

Напомним, Минздрав ожидает, что вакцину против COVID-19 компании AstraZeneca доставят в Украину 20−22 февраля. Также министр Степанов отправился в Индию для переговоров с крупнейшим производителем вакцин в мире, Serum Institute of India. Он хочет лично проконтролировать поставку оттуда первой партии