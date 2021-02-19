Зеленский объяснил вето на закон о восстановлении конкурсов в госслужбе. Фото: ОП

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Владимир Зеленский, президент Украины, просит Верховную Раду изъять из закона о восстановлении конкурсов на должности государственной службы от 16 февраля 2021 года нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра является вакантной.

Глава государства вернул в парламент этот закон со своими предложениями, сообщают в пресс-службе президента.

Также президент поддерживает необходимость восстановления конкурсов на должности государственной службы, которые были приостановлены из-за ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.

В то же время Зеленский обращает внимание Верховной Рады, что положения, в которых речь идет о выполнении первым заместителем министра или заместителями министра (в период, когда должность министра вакантна) только отдельных полномочий министра, неприемлемы, ведь нарушают конституционные нормы относительно назначения по представлению премьер-министра членов правительства Украины.

Если в течение длительного времени народные депутаты не назначают министра — а такое не раз у нас бывало, — эти нормы закона приведут к параличу деятельности всего министерства. В стране, которая воюет и борется с коронакризисом, когда решение нужно принять немедленно, такое недопустимо, — сказал он.

Нардеп Александр Качура из фракции «Слуга народа» сообщил, что комитет по вопросам организации государственной власти во внеочередном порядке утром 19 февраля рассмотрел вето президента с предложениями по законопроекту о государственной службе.

По всем предложениям президента было принято решение — одобрить и отправить в зал. С практически полной уверенностью можно сказать, что данные предложения будут рассматриваться сегодня в зале Рады, — сказал он.

Напомним, Верховная Рада запретила более трех раз подавать одну и ту же кандидатуру на должность министра, а также возобновила конкурсы на должности в государственной службе.