Реформа Окружного админсуда Киева – что предлагает Зеленский. Фото: Рубрика

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Законопроект Владимира Зеленского № 5067 предлагает сократить полномочия Окружного административного суда Киева (ОАСК).

В законе предлагается исключение из подсудности ОАСК дел по обжалованию нормативно-правовых актов Кабмина, Нацбанка, министерств и других центральных органов исполнительной власти, полномочия которых распространяются на всю территорию Украины, сообщается на сайте парламента.

Согласно пояснительной записке, проект закона предлагает определить, что эти дела будут подсудны Верховному суду в качестве суда первой инстанции.

Предполагается, что рассмотрение административных дел относительно законности (кроме конституционности) постановлений и распоряжений Кабмина будет осуществляться Верховным судом в составе коллегии Кассационного административного суда не меньше чем из пяти судей.

Рассмотрение административных дел о законности и соответствии правовым актам высшей юридической силы нормативно-правовых актов министерств, других центральных органов исполнительной власти, НБУ, других субъектов властных полномочий, полномочия которых распространяются на всю территорию Украины, будет осуществлять Верховный суд в составе коллегии Кассационного административного суда не меньше чем из трех судей.

Судом апелляционной инстанции в указанных делах будет Большая палата Верховного суда. Также законопроект уточняет значение термина «нормативно-правовой акт» для целей Кодекса административного судопроизводства Украины.

Напомним, ранее Владимир Зеленский анонсировал сокращение полномочий Окружного административного суда Киева.